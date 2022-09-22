البيت الأبيض يشكر ولي العهد على وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وكانت وزارة الخارجية قد قالت أمس في بيان: إنه انطلاقًا من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية- الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة، تم -بتوفيق الله- نجاح وساطة سموه حفظه الله، بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا؛ حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.