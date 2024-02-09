محليات

القبض على شخصَيْن لترويجهما كمية كبيرة من مادة "الشبو" المخدرة بالمنطقة الشرقية

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
القبض على شخصَيْن لترويجهما كمية كبيرة من مادة "الشبو" المخدرة بالمنطقة الشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما (7.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

المنطقة الشرقية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الشبو
مادة الميثامفيتامين المخدر
النيابة العامة

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