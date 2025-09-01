"روماتيزم" الثالثة ضمن أفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط لعام 2025

وأكد المدير العام التنفيذي للجمعية، محمد الطفيلي الزهراني، أن هذا التقدير يعكس التزام الجمعية بتوفير بيئة عمل ترتكز على الدعم الإنساني والإبداع الوظيفي، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على جودة الخدمة المجتمعية المقدمة.