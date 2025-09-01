"روماتيزم" الثالثة ضمن أفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط لعام 2025

في إنجاز جديد يُضاف لسجلها، حصلت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم على المركز الثالث كأفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط لعام 2025م، ضمن تصنيف الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل الدولية (Great Place To Work)، من بين 50 جهة مشاركة.
ويأتي هذا الإنجاز تقديرًا لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفريق العمل، في ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الثقة والاحترام والتعاون، وتُسهم في تقديم أعلى المعايير لخدمة المستفيدين.
وأكد المدير العام التنفيذي للجمعية، محمد الطفيلي الزهراني، أن هذا التقدير يعكس التزام الجمعية بتوفير بيئة عمل ترتكز على الدعم الإنساني والإبداع الوظيفي، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على جودة الخدمة المجتمعية المقدمة.
كما أشار الزهراني إلى أن الجمعية تمتلك سجلًا حافلًا من الجوائز والاعتمادات الدولية والمحلية، من أبرزها:
عضوية الأمم المتحدة في الاتفاق العالمي
المنظمة الدولية لأبحاث أمراض روماتيزم الأطفال
الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية
جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري عربي (2019–2020)
جائزة التميز المؤسسي في التنمية المستدامة (2023)
جائزة أفضل بيئة عمل من الهيئة العالمية
ويُعد هذا الإنجاز الدولي امتدادًا لمسيرة قاربت 10 سنوات، تؤكد خلالها الجمعية ريادتها في التميز المؤسسي وخدمة الإنسان أولًا.