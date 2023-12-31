"تعليم حائل": الدراسة عبر منصة "مدرستي" للمدارس الواقعة خارج المدينة

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة اليوم الاثنين 19 / 6 / 1445هـ عبر منصة مدرستي للمدارس الواقعة خارج مدينة حائل، والمدارس التابعة لمكاتب التعليم الخارجية للطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.