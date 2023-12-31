"تعليم حائل": الدراسة عبر منصة "مدرستي" للمدارس الواقعة خارج المدينة

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" في المدارس الواقعة خارج مدينة حائل والتابعة لمكاتب التعليم الخارجية للطلبة ومنسوبي المدارس، وذلك بناء على تنبيهات مركز "الأرصاد".
وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة اليوم الاثنين 19 / 6 / 1445هـ عبر منصة مدرستي للمدارس الواقعة خارج مدينة حائل، والمدارس التابعة لمكاتب التعليم الخارجية للطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.