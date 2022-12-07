ميزانية 2023.. كيف تخطَّت السعودية الأزمات العالمية الاقتصادية في 2022؟

وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 6 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2022، ثم 2.7 % في عام 2023، ووصول معدلات التضخم إلى 8.8 % لعام 2022، ثم 6.5 % لعام 2023، إلا أن الاقتصاد السعودي شهد قفزات سريعة بداية من عام 2021 وصولاً إلى العام الحالي، متجاوزًا عددًا من الاقتصادات العالمية الكبرى؛ وهو ما انعكس على إقرار ميزانية عام 2023، وتحقيق ميزانية 2022 فائضًا ماليًّا، بلغ 102 مليار ريال.