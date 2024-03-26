إنجاز علمي متميز.. جامعة طيبة تكتشف جينًا مسببًا للتّشوهات لدى حديثي الولادة

أسهم فريق علمي من جامعة طيبة بالمدينة المنورة في تحقيق إنجاز علمي متميز، وذلك باكتشاف جين جديد مسؤول عن تشوهات خطيرة في الدماغ والجمجمة والوجه لحديثي الولادة.
وأوضح مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية في جامعة طيبة، عضو فريق الدراسة الدكتور نايف المنتشري، أن الدراسة تظهر أهمية جين DISP1 في تطور الدماغ والجمجمة خلال المراحل الأولى من نمو الجنين، كما تم تشخيص عائلة لديها طفلين مصابين بهذه التشوهات، وعند الفحص تبين أن سببها طفرة في جين DISP1 التي تورث بصفة متنحية.
وأفاد الدكتور المنتشري أن الدراسة نشرت بالتعاون مع فريق دولي في مجلة Genetics in Medicine العلمية المتخصصة.