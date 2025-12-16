القوات البحرية تعوّم في الولايات المتحدة الأمريكية أولى سفنها القتالية ضمن مشروع "طويق"

وأشار إلى أن المشروع يعزز جاهزية القوات البحرية في حماية المصالح الإستراتيجية للمملكة، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، مبينًا أن سفن المشروع تتميز بامتلاكها أحدث المنظومات القتالية المتطورة التي تمكّنها من تنفيذ مختلف مهامها في الحروب البحرية، والتعامل مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية.