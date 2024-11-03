السجل العقاري يبدأ تسجيل 351,334 قطعة عقارية بمنطقة القصيم

ويشمل التسجيل بمدينة بريدة أحياء: (البساتين الغربي، العجيبة، الهلال، النقع الغربي، الجراد، النسيم، الموطأ، العريمضي الشمالي، النازية، واسط، الرفيعة، المريديسية الشمالية، القويع، البوطة ، المريديسية الجنوبية، السادة، الوسيطا، الفاخرية، الهدية الشمالية، الرمال، حويلان، خضيراء الشمالية، الشماس، المطار القديم، البساتين الشرقي، خب القبر، التخصصي، السلام الغربي، الجردة، المرقب، الخبيب، السلام الشرقي، خب البريدي، النفل، العريمضي الجنوبي، الصبيحية، النقع الشرقي، الهدية الجنوبية، الجنوب، الربيع، القادسية، الصفا، الشروق، وهطان، الباطن، القصيعة، المروة، اللسيب، المناخ، رواق الشرقي، اليتيمة، الضاحي الشرقي، الخضر، المصانع، خب الجطيلي، الضاحي الغربي، المهاريس، خضيراء الجنوبية، رواق الغربي، الأندلس، الروابي، الغدير، السالمية، اليرموك، الأفق، الزهرة، الحمراء، الصفراء، مبروكة، الورود، المنتزه الشرقي، النقيب الجنوبي، الأخضر، الأمن، المصيف، الخزامى، الرابية، العدل، الفايزية، المنتزه الغربي، الشفق، الشقة، المنصورة، السويلمية، ضراس الشمالية، الجنادرية، خب الحلوة، عين حمزة، الضياء، الأمل، القويطير، المرسلات، الشقة العليا، التوفيق، السليمانية، الفردوس، القيروان، الازدهار، النقيب الشمالي، طيبة، الراشديات، التيسير، المعارض، الزيتونة، النزهة، الريحان، الجزيرة، النرجس، جبارة، الواحة، المتينيات، ضارج، الرضوان، الخلود، الياسمين، الرحاب، الحزم، جزء من العقيلات، الخير، البديع، الوطاة، النور، الفاروق، الأنوار، الربوة، خب الثنيان، التعليم، القاع البارد، الصباخ، الخليج) فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في عنيزة: (المنار، الرياضي، البستان، الخالدية، سنام، الروابي، الريان، الأشرفية، الصفاء، اليمامة، الراية، الصفراء، الملك خالد، الروضة، حطين، الحمراء، النرجس، الدوحة، السلام، الفيحاء، النظيم، وسط المدينة، العليا، المصيف، الصالحية، العونية، الرمال، البويطن، المعالي، الوهلان، المروج، الملك فهد، الجوهرة، الوفاء، غرناطة، الجزيرة، الشروق، الحفيرة، الجامعي، المروة، الرحمانية، اليرموك، الخزامى، الجلدة، القيروان، الحاجب، سماح، الصناعية، الرايسية، السليمانية، الواحة، الفاخرية، الحزم، الشفاء، جزء من النسيم).