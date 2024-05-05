بالفيديو.. بعد إعلان إصابته بـ"السرطان".. فنان العرب: أنا بخير وفي مرحلة التعافي
طمأن فنان العرب محمد عبده جمهوره ومحبيه بأنه بخير، وفي مرحلة التعافي، وذلك بعد الكشف عن خضوعه لجلسات علاجية بالكيماوي، وقال لبرنامج "تفاعلكم": "لم أتمكن من السفر لحضور تشييع جنازة الأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله-. أنا في مرحلة التعافي بإذن الله، والحمد لله".
وعبَّر الفنان عبده عن حزنه العميق لوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، ووصف علاقتهما بالوثيقة التي استمرت لعقود.
وكان الفنان محمد عبده قد أعلن إصابته بـ"السرطان"، وتلقيه جلسات العلاج بـ"الكيماوي" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عبر برنامج "تفاعلكم".
وطمأن المقربون من فنان العرب عبر موقع "إكس" جمهوره على حالته الصحية، وكتب الشاعر صالح الشادي: "الحبيب والصديق الغالي الأستاذ #محمد_عبده بخير وصحة وعافية، وقد تماثل للشفاء بفضل الله تعالى، ثم بدعوات المحبين، وذلك وفق تقارير الأطباء، وبناء على نتائج آخر الفحوص الطبية التي كانت مطمئنة تمامًا. وكان قد خضع لبرنامج علاجي مكثف ناجح بين باريس وجدة، اكتمل خلال شهر رمضان الماضي، سائلاً الله له الحفظ ودوام الصحة والعافية والسلامة وطول العمر وراحة البال".
وكتب أحمد صادق دياب: "الحمد لله، نجمنا الكبير محمد عبده بخير وصحة وعافية، ونتائج العلاج الذي أجراه في جدة كانت مطمئنة جدًّا، وهو في مرحلة العلاج التالي، وكل المؤشرات طيبة والحمد لله. هاتفته قبل قليل، وكان في قمة تألقه الدائم، وثقته في الله. حفظ الله فنان العرب من كل شر".