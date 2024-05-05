بالفيديو.. بعد إعلان إصابته بـ"السرطان".. فنان العرب: أنا بخير وفي مرحلة التعافي

وطمأن المقربون من فنان العرب عبر موقع "إكس" جمهوره على حالته الصحية، وكتب الشاعر صالح الشادي: "الحبيب والصديق الغالي الأستاذ #محمد_عبده بخير وصحة وعافية، وقد تماثل للشفاء بفضل الله تعالى، ثم بدعوات المحبين، وذلك وفق تقارير الأطباء، وبناء على نتائج آخر الفحوص الطبية التي كانت مطمئنة تمامًا. وكان قد خضع لبرنامج علاجي مكثف ناجح بين باريس وجدة، اكتمل خلال شهر رمضان الماضي، سائلاً الله له الحفظ ودوام الصحة والعافية والسلامة وطول العمر وراحة البال".