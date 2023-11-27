"فيصل بن عياف": الأصداء عن ملف الرياض إكسبو إيجابية .. وتصميمه الفريد سيبهر العالم

وفي التفاصيل، نوه الأمير "فيصل بن عياف" عبر نشرة التاسعة على قناة الإخبارية بأن هناك مشاركات عالمية من العديد من الدول والذي يتجاوز عددها 220 مشاركة، مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بتقديم إكسبو أكثر وعيًا بيئيًا، وسيكون هناك عدد من الأفكار والمشروعات التي بدأنا بدراستها وتنفيذها للتعامل مع المخلفات والانبعاثات، بالإضافة إلى التشجير والحدائق بحيث تكون واحة لمدينة المستقبل.