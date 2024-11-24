أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة

يشارك في المؤتمر، الذي ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يومَي 24 و25 نوفمبر 2024م في مدينة الرياض، وزارات (الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام)، وعددٌ من الجهات المهتمة والعاملة في المجالين الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم؛ فضلاً عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من دول عدة، والذين سبق أن أُجريت لهم عمليات فصل.