أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، بمناسبة مرور 30 عاماً على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.
يشارك في المؤتمر، الذي ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يومَي 24 و25 نوفمبر 2024م في مدينة الرياض، وزارات (الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام)، وعددٌ من الجهات المهتمة والعاملة في المجالين الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم؛ فضلاً عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من دول عدة، والذين سبق أن أُجريت لهم عمليات فصل.
وسيشهد المؤتمر، الذي سيُعقد على مدى يومَيْن، جلسات إنسانية وعلمية، وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تُبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي بالأخص التميُّز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.