تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بجازان.. "بلدية العارضة" تطلق مبادرة "سقيا الطير"

أطلقت بلدية محافظة العارضة شرق جازان مبادرة "سقيا الطير" لسقيا الطيور من منطلق الإنسانية والرحمة بالحيوانات في فصل الصيف.
وأوضح رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس سلطان بن سلمان الفيفي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات البلدية التي تعنى بتعزيز مفهوم الإنسانية والرحمة والرفق بالحيوان، مبينًا أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي واستمرار الحياة الطبيعية من خلال توفير الماء لهذه المخلوقات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه لها، حيث تم توزيع أوعية للشرب في المسطحات الخضراء حول مبنى البلدية والحدائق العامة والمتنزهات.
وأكد "الفيفي" حرص البلدية على تنفيذ مبادرات تسهم في نشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان .
وكانت درجات الحرارة قد سجلت ارتفاعًا مع بداية صيف هذا العام، حيث كشف الراصد الجوي وعضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية علي مشهور لـ"سبق" أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف لهذا العام ستلامس في أغلب المناطق وسط وشرق شبه الجزيرة العربية ما بين 48 و50 درجة.
وبيّن "مشهور" أن هناك أسبابًا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأشهر من السنة؛ أبرزها تعامد أشعة الشمس على أجواء الجزيرة العربية، وتعمق المرتفع الجوي العلوي الذي يعمل على كبس الحرارة الصاعدة بجانب تشكل منخفض الربع الخالي العظيم، والذي يساعد في الاستجابة للرياح الجافة.