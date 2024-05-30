تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بجازان.. "بلدية العارضة" تطلق مبادرة "سقيا الطير"

وأوضح رئيس بلدية محافظة العارضة المهندس سلطان بن سلمان الفيفي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات البلدية التي تعنى بتعزيز مفهوم الإنسانية والرحمة والرفق بالحيوان، مبينًا أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي واستمرار الحياة الطبيعية من خلال توفير الماء لهذه المخلوقات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه لها، حيث تم توزيع أوعية للشرب في المسطحات الخضراء حول مبنى البلدية والحدائق العامة والمتنزهات.