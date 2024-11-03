أكثر من 14 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة طريف

أدّى أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وسط بيئة تعليمية واستعدادات متكاملة هيَّأتها إدارات المدارس.
وأوضح مكتب التعليم بمحافظة طريف، أن مختلف اللجان باشرت اليوم متابعة سير الاختبارات لدعم المدارس خلال فترة الاختبارات، ومتابعة أعمال الاختبارات، وسط استعدادات مبكّرة لتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلبة لأداء اختباراتهم بيسرٍ، وتقديم عديدٍ من خدمات التهيئة الإرشادية والتوعية الصحية للطلبة خلال فترة الاختبارات.
ودعا مكتب التعليم بمحافظة طريف، أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة، وذلك بتحقيق الأجواء التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية.