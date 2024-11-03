أكثر من 14 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة طريف

أدّى أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وسط بيئة تعليمية واستعدادات متكاملة هيَّأتها إدارات المدارس.