الفطيم BYD السعودية تكشف عن SHARK 6: أول شاحنة هجينة قابلة للشحن في المملكة العربية السعودية

يمثل هذا الإطلاق إنجازًا بارزًا في قطاع السيارات في المملكة، ويؤكد التزام BYD المستمر بالابتكار والاستثمار طويل الأمد في مستقبل التنقل المستدام داخل المملكة." تتميز شاحنة SHARK 6 بأحدث مستويات التكنولوجيا، مع اعتمادها على تقنية Dual Motor Off-road (DMO)، وهو الابتكار المصمم داخلياً من قبل BYD، يولد قوة تصل إلى 430 حصانًا، أي ما يعادل قوة محرك V8 سعة 4.0 لتر، عبر نظام دفع رباعي كهربائي ذكي. ويتيح هذا النظام ثنائي الوضع، الحد من مخاوف المسافة المقطوعة، مع ضمان أداء استثنائي سواء على الطرق الوعرة أو في البيئة الحضرية.