انطلاق التصفيات النهائية لمشروع "تحدّي القراءة العربي" بـ"تعليم الرياض"…حزمة من الأهداف

انطلقت التصفيات المؤهلة لمشروع "تحدي القراءة العربي" في دورته السابعة على مستوى مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمشاركة 150 طالبًا من جميع المراحل التعليمية، وبقراءة 50 كتابًا.
وبلغ عدد المشاركين في التحدي خلال مراحله الأولى لهذا العام، 50 ألف طالب وطالبة من المدارس.
ويهدف مشروع "تحدّي القراءة العربي" إلى تشجيع الطلاب في العالم العربي على القراء بالتزام أكثر من مليون طالب عربي؛ من خلال قراءة خمسين مليون كتاب في العام الدراسي، ويأخذ التحدّي شكل المنافسة للقراءة باللغة العربية، يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي من المدارس المشاركة عبر العالم العربي.
ويسعى المشروع إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد، وتوسيع المدارك، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب؛ لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز الوعي الثقافي للطلاب منذ صغرهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم وبناء شبكة من القرّاء العرب الناشئين، وتفعيل التواصل بينهم؛ لبناء مجتمع ثقافي عربي، وتنشيط حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر، بما يثري مكتبة النشء العربي.