انطلاق التصفيات النهائية لمشروع "تحدّي القراءة العربي" بـ"تعليم الرياض"…حزمة من الأهداف

ويهدف مشروع "تحدّي القراءة العربي" إلى تشجيع الطلاب في العالم العربي على القراء بالتزام أكثر من مليون طالب عربي؛ من خلال قراءة خمسين مليون كتاب في العام الدراسي، ويأخذ التحدّي شكل المنافسة للقراءة باللغة العربية، يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي من المدارس المشاركة عبر العالم العربي.