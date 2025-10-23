امتلك الثقة: HUAWEI nova 14 Pro يمنحك حرية التعبير عن الذات من خلال صور شخصية مذهلة

لم تكن الكاميرات يومًا بهذه الأهمية كما هي الآن، فالصورة الواحدة قادرة على رواية قصتك، وتشكيل هويتك الرقمية، وإشعال المحادثات من حولك. يمنح هاتف HUAWEI nova 14 Pro جيل الشاب القوة للسيطرة على الطريقة التي يُنظر بها إليهم، ويفتح فصلًا جديدًا ومثيرًا يدعو كل فرد إلى جعل الصور الشخصية إحترافية. استُلهمت السلسلة من ثقة الشباب وإبداعهم، حيث تجمع بين أناقة الموضة العصرية وأحدث تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي، لتُعيد تعريف مفهوم الجمال أمام الكاميرا، وتحول كل لقطة إلى تعبير جريء عن شخصيتك وطموحك.
تم تصميم نظام الكاميرا Ultra Chroma في هاتف nova 14 Pro لالتقاط صور شخصية مذهلة بتفاصيل وألوان ودرجات واقعية بشكل لافت. فهو يلتقط معلومات ضوئية متعددة الأطياف تتجاوز ما تستطيع كاميرات RGB التقليدية رصده، ويقوم بدمج هذه البيانات بسلاسة مع خوارزميات المعالجة المتقدمة لإعادة إنتاج درجة حرارة الألوان المحيطة والتفاصيل اللونية الدقيقة بدقة عالية.
تقدم الكاميرا تحسينًا مذهلًا بنسبة 120% في دقة إعادة إنتاج الألوان، وزيادة هائلة بمقدار 150,000 ضعف في الدقة المكانية مقارنة بالجيل السابق. هذا النظام الثوري في التصوير يتيح عرض درجات لون البشرة وتفاصيل المكياج بدقة وواقعية مذهلة، مع الحفاظ على حيوية كل لون بشرة وإبراز التباين والإضاءة بجودة عالية وعمق استثنائي.
لتحقيق أفضل صورة شخصية، يأتي nova 14 Pro مزودًا بنظام كاميرا ثنائي بدقة 50 ميجابكسل مدعومًا بمحرك XD Portrait 3.0 الذكي. يتكون النظام من كاميرا تركيز تلقائي بدقة 50 ميجابكسل للصور البورتريه وكاميرا بورتريه قريبة بدقة 8 ميجابكسل، حيث يقوم نظام التصوير بنحت التفاصيل وتحسينها لإنتاج صور بورتريه طبيعية بجودة استوديو تُبرز جمالك الحقيقي مهما كان الأسلوب أو المناسبة.
تُعد كاميرا السيلفي المقربة بدقة 8 ميجابكسل الوحيدة في فئتها التي توفر تكبيرًا بصريًا بمعدل x2، يمتد أيضًا إلى تكبير رقمي يصل إلى x5. يمنحك ذلك نطاق زوم فعّال من x0.8 إلى x5 لالتقاط كل شيء بسهولة تامة، من اللقطات المقربة الحميمة إلى صور المجموعات الواسعة، مع تحكم ووضوح استثنائيين.
علاوة على ذلك، يعزز HUAWEI nova 14 Pro تجربة التصوير بميزة التحسين بالذكاء الاصطناعي، التي تقوم بتحليل المشهد بذكاء وتحسين الإضاءة تلقائيًا. تتضمن هذه الميزة وظيفة AI Best Expressions التي تختار أفضل تعبير لكل شخص من بين سلسلة من الصور الجماعية، ثم تدمج هذه التعابير المثالية بسلاسة لتكوين صورة جماعية متكاملة وخالية من العيوب. كما تتيح ميزة AI Remove إزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة، مثل المارة أو الفوضى في الخلفية، لتحويل الصور العادية إلى لقطات فنية آسرة.
يأتي HUAWEI nova 14 Pro مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5500 ملي أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع 100W HUAWEI SuperCharge Turbo، لتوفير تجربة استخدام مستمرة دون انقطاع. يتميّز الهاتف بشاشة 6.78 بوصة من نوع Flawless Quad-curved Display، مع معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز. تتيح حواف الشاشة المنحنية بلطف تجربة مريحة وسلسة، تمزج بين شعور الشاشة المنحنية والتحكم الدقيق للشاشة المسطحة، كما يدعم الهاتف تقنية HDR Vivid لتحسين نطاق الألوان والتباين.
يعمل الهاتف بالإصدار المطور من EMUI، ليقدم تجربة ممتعة وذكية وآمنة وفعّالة للمستخدمين. كما يقدم HUAWEI nova 14 Series زر Smart Controls، وهو اختصار قابل للتخصيص للوصول الفوري إلى التطبيقات والوظائف بنقرة مزدوجة، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير. وتكمل تجربة الهاتف الذكية ميزة AI Gesture Control الحصرية في الصناعة، التي تتيح التفاعل المستمر دون لمس عبر وظائف Air Scroll وGrabshot المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يُعَدُّ متجر AppGallery نظامًا متكاملًا ومتطورًا للتطبيقات، حيث يضم ملايين التطبيقات المتاحة للتحميل، ويمكن العثور على معظم التطبيقات العالمية الرائجة ضمنه. وفي حال عدم توفر بعض التطبيقات علىAppGallery، يمكن تحميلها بكل سهولة عبر Google Play من خلال Gbox. وبعد استخدام طويل لهواتف HUAWEI والآن مع HUAWEI nova 14 Series، ستجد أن التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة ويمكن استخدامها بشكل سلس وفعّال.
تتوفّر سلسلة HUAWEI nova 14 للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1299 ريال مع هدايا قيّمة، وذلك من خلال متجر هواوي الالكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.