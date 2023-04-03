بعد لقائه ولي العهد.. "السيسي" مغرّداً: أؤكّد عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معبراً عن امتنانه وتقديره لحُسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة.