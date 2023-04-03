بعد لقائه ولي العهد.. "السيسي" مغرّداً: أؤكّد عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معبراً عن امتنانه وتقديره لحُسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة.
وأضاف الرئيس المصري، عبر حسابه الرسمي في تويتر: أتطلع لتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقتين وتعزيزها في المجالات كافة، وبما يحقّق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على مائدة السحور في جدة أمس.
ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة، فيما عبّر الرئيس المصري عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مُجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.