أمير تبوك: حضوري حفل تخرّج الطلبة من أعظم لحظات حياتي العملية

وأضاف أن الأعداد التي شاهدناها اليوم، والتي بلغت أكثر من ستة آلاف خريج وخريجة، في مختلف التخصصات العلمية والنظرية، شيء مفرح وهي من التخصصات التي تحتاجها الحياة والبلد.