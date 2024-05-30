أمير تبوك: حضوري حفل تخرّج الطلبة من أعظم لحظات حياتي العملية

رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة تبوك، بمدينة الملك خالد الرياضية.
ويبلغ عدد الطلاب 6755 خريجًا وخريجةً، من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1444-1445هـ.
وكان في استقبال أمير تبوك، لدى وصوله مقر الحفل رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين والخريجات، وألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالبان فيصل الجهني وعبدالله الأيداء، والطالبتان زينة آل معدي ووعد العنزي.
وعبّر الخريجون عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وقالوا: "هنا نروي لكم قصص الطموح والإنجاز، قَصصًا تتغنى بفصولها الأجيال تلو الأجيال، هنا رؤية مملكة رَأتْ في الشبابِ طُموحها وَثَبَاتِ مَسِيرِهَا".
بعدها أدّى خريجو وخريجات الكليات الصحيّة القسم، تلاه كلمة عميد كلية الطب الدكتور يزيد بن عطا الله البلوي، عقب ذلك ألقى رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، كلمة قدّم الشكر في مستهلها لأمير منطقة تبوك ونائبه.
وقال: "نشكر لسموكم الكريم، لطيف تشريفكم ورعايتِكم لحفلنا، ونثمن حرصكم الدائم في كل عام على مشاركة أبنائِكُم فرحتَهم بتخرجهم".
وأعلن رئيس جامعة تبوك، بعد ذلك منح الدرجات العلمية المستحقة للخريجين والخريجات في كل التخصصات، بعد إنهائهم متطلباتِ الحصول على درجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وفق المناهج والخطط الدراسيةِ المعتمدة.
ثم سلم أمير منطقة تبوك شهادات التخرج لأوائل الخريجين والخريجات، مباركًا لهم ولأولياء أمورهم ومعلميهم وجامعاتهم.
وفي الختام، تسلّم أمير تبوك هدية تذكارية من رئيس الجامعة بهذه المناسبة، قائلًا: نبارك للوطن ولقيادته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وللشعب السعودي تخرج هذه الكوكبة من أبناء وبنات الوطن.
وأضاف أن الأعداد التي شاهدناها اليوم، والتي بلغت أكثر من ستة آلاف خريج وخريجة، في مختلف التخصصات العلمية والنظرية، شيء مفرح وهي من التخصصات التي تحتاجها الحياة والبلد.
واعتبر أن حضوره لحظات التخرج من أعظم اللحظات في حياته العملية.
وأكد ما نشاهده اليوم هو الحصاد الحقيقي الذي نفخر به جميعًا، قائلًا: فخور جدًا بأبنائي وبناتي الذين أعتبر أنهم أغلى شيء عندي، متمنيًا للجميع التوفيق.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.