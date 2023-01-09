كيف تسهم أنفاق مكة المكرمة في تعزيز خدمة السكان والمعتمرين طيلة العام؟

وأضاف: مكة المكرمة تضم حوالي 58 نفقًا، يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من 35 كلم، منها 40 نفقاً في مكة المكرمة و18 في المشاعر المقدسة، وجميعها مزودة بأنظمة السلامة والإضاءة والإطفاء وما إلى ذلك، حيث تعمل في مجملها بواسطة 32 محطة تحكم، وتحتوي على أكثر من 48000 وحدة إنارة صوديوم وفلورسنت و451 مروحة نفاثة للتهوية و36 مولداً كهربائياً احتياطياً و38 مضخة مياه مرتفعة الضغط لإطفاء الحريق و35 خزان مياه علويًا وسفليًا و9 أنظمة للحاسب الآلي في بعض الأنفاق و9 أجهزة حساسة لغاز أول أكسيد الكربون و182 جهاز إحساس بدرجة الحرارة والرطوبة في أنفاق المشاة، إضافة إلى حوالي 500 جهاز حساس لقياس مدى الرؤية وسرعة الهواء وتدفق المياه وغير ذلك.