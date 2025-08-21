نيوم.. السعودية ومصر ترسمان ملامح المستقبل العربي المشترك

ومن هذا المنطلق، جاءت زيارة الرئيس المصري لتؤكد إدراك القاهرة لهذه الحقيقة، ورغبتها في تنسيق المواقف مع الرياض باعتبارها شريكًا لا غنى عنه. كما أن اختيار مدينة نيوم كمكان للقاء لم يكن تفصيلًا عابرًا؛ فالمدينة تجسد رؤية سعودية للتنمية والانفتاح على المستقبل، ورسالة بأن التعاون المصري السعودي لا يقتصر على الملفات السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاستثمار والتنمية ورسم خريطة اقتصادية جديدة للمنطقة.