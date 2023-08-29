انوفست العقارية تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي في الرياض" وتزيح الستار عن مشاريعها المستقبلية

و الجدير بالذكر هنا أن شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية " انوفست" للتطوير العقاري التي تأسست في عام 2016 م تعتبر من الشركات الأسرع نموا وتطورا في المملكة في المجال العقاري، حيث طورت ما يزيد عن 1800 وحدة سكنية متنوعة في مختلف أنحاء المملكة وما يزيد عن 900 ألف متر مربع من المخططات السكنية وما يزيد عن 560 ألف متر مربع مساحات بناء في الوحدات السكنية وكما تعمل الشركة على دراسة وتصاميم مشاريع تجارية وسياحية ستطلقها قريبا في قلب العاصمة الرياض.