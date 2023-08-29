انوفست العقارية تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي في الرياض" وتزيح الستار عن مشاريعها المستقبلية

أعلنت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية " انوفست " عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض والذي يحتضن فعالياته مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في "ملهم" خلال الفترة من 10 – 13 سبتمبر القادم، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة فاعلة من نخبة شركات التطوير العقاري والتمويل في المملكة.
ويرافق مشاركة انوفست العقارية في معرض "سيتي سكيب العالمي" إزاحة الستار عن مشاريع مبتكرة ومستدامة يتم العمل عليها مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج وافي بالإضافة إلى المشاريع الحالية للشركة والتي ستتيح الفرصة أمام عملاء الشركة للحصول على فرص عقارية واستثمارية واعدة، في خطوة تتطلع الشركة من خلالها لتحقيق مزيد من معايير الراحة والأمان للعملاء في اتخاذ قرارهم بشراء المسكن والإستثمار العقاري.
وقال المستشار محمد بن عبد رب الرسول الخرس رئيس مجلس الإدارة لشركة انوفست العقارية، أن حرص الشركة على تأكيد حضورها الدائم في المعارض والمؤتمرات التي تعنى بقطاع التطوير العقاري في المملكة، يأتي في إطار رؤية الشركة إلى أهمية تلك الملتقيات وما تتيحه من فرصة لتلاقي الخبرات وطرح الحلول والخدمات والمنتجات المبتكرة التي تقدّم مزيد من المزايا والفرص الاستثمارية العقارية أمام زوار المعرض.
وأوضح المستشار محمد الخرس أن المشاريع الحالية والمستقبلية لشركة انوفست تواكب متطلبات المجتمع السعودي وتلامس قدراتهم المالية لتمكنهم من امتلاك المنازل والعيش الرغيد، ويعد مشروع الشركة " جدن الفرسان " في #ضاحية_الفرسان إضافة نوعية جديدة لمشاركة الشركة في معرض "سيتي سكيب العالمي 2023"، حيث تم تصميم المنتجات السكنية بما يتوائم مع متطلبات العائلة النجدية والتي تم استخدام الطراز السلماني في تصميمها.
وأضاف الخرس أنه يمكن لعملاء الشركة الحصول على معلومات عن مشاريع الشركة في المنطقة الوسطى والشرقية بمجرد زيارة الموقع الرسمي للشركة http://www.innovest.com.sa عبر شبكة الإنترنت، حيث سيتم استعراض جميع المنتجات والفرص الاستثمارية المتوفرة، والاتصال المباشر بفريق العاملين لدى انوفست لخدمتهم في رحلة امتلاك العميل بيت العمر.
و الجدير بالذكر هنا أن شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية " انوفست" للتطوير العقاري التي تأسست في عام 2016 م تعتبر من الشركات الأسرع نموا وتطورا في المملكة في المجال العقاري، حيث طورت ما يزيد عن 1800 وحدة سكنية متنوعة في مختلف أنحاء المملكة وما يزيد عن 900 ألف متر مربع من المخططات السكنية وما يزيد عن 560 ألف متر مربع مساحات بناء في الوحدات السكنية وكما تعمل الشركة على دراسة وتصاميم مشاريع تجارية وسياحية ستطلقها قريبا في قلب العاصمة الرياض.