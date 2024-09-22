رئيس "جامعة جدة" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 94.. إرث عريق وقيمة نبيلة

رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان؛ باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة كافة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسّس -طيّب الله ثراه-.
وقال "الحميدان": إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نحتفي بهذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد مملكتنا الغالية على يد المؤسّس -طيّب الله ثراه- الذي أرسى دعائم هذا الوطن المبارك ورسم خريطة طريق نسير عليها جيلاً بعد جيل، في ظل قادة عظام قادوا مسيرة النماء والبناء ورسخوا قيم العدل والمساواة بين أبناء الشعب، حتى أضحت هذه البلاد مثالاً فريداً بين دول العالم في تلاحم شعبها وانتمائهم لها وولائهم لقادتها.
وأكد أنه من الواجب علينا من واقع مسؤوليتنا وانتمائنا أن نسهم في ترسيخ هذه الذكرى في أنفس الأجيال وأبناء هذه البلاد المباركة حتى تكون ذكرى حاضرة في مسيرة كل شاب وفتاة وكل فرد يسير على ثراه ويستظل بسماه؛ للإسهام في الحفاظ على إرثه العريق وقيمه النبيلة وأمنه.
وأشار رئيس جامعة جدة، الى أن هذه الذكرى تحتم علينا أن نحافظ على مكتسبات وطننا، وأن نجدّد العهد والولاء لقادته؛ تأكيداً للعزيمة على المُضـي قدماً نحو المستقبل بخطى راسخة، والسير على طريق التنمية بنظرة متفائلة، في ظل قيادتنا الرشيدة التي واصلت ترسيخ هذه القيم النبيلة لوطننا، وأسّست لمرحلة جديدة من التحوُّل الوطني نحو التنمية والتحديث والتطوير ورفاه المواطن بخطى ثابتة وبرؤية شاملة وطموحة بسواعد أبنائه، حتى حققت خلال فترة وجيزة إنجازات على الأصعدة كافة، لتسير بنا نحو التحديث والتنمية في قفزات متسارعة نحو تبوء هذه البلاد مكانتها المستحقة بين دول العالم.
وختم الدكتور عدنان الحميدان؛ بالدعاء للمؤسّس -طيّب الله ثراه- بالرحمة، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدّم في سبيل تأسيس هذا الكيان، وأن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشـريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ ملهمنا وعراب رؤيتنا المباركة، وأن يحفظ وطننا وأبناء شعبنا السعودي العظيم ويديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار.