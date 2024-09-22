رئيس "جامعة جدة" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 94.. إرث عريق وقيمة نبيلة

وأشار رئيس جامعة جدة، الى أن هذه الذكرى تحتم علينا أن نحافظ على مكتسبات وطننا، وأن نجدّد العهد والولاء لقادته؛ تأكيداً للعزيمة على المُضـي قدماً نحو المستقبل بخطى راسخة، والسير على طريق التنمية بنظرة متفائلة، في ظل قيادتنا الرشيدة التي واصلت ترسيخ هذه القيم النبيلة لوطننا، وأسّست لمرحلة جديدة من التحوُّل الوطني نحو التنمية والتحديث والتطوير ورفاه المواطن بخطى ثابتة وبرؤية شاملة وطموحة بسواعد أبنائه، حتى حققت خلال فترة وجيزة إنجازات على الأصعدة كافة، لتسير بنا نحو التحديث والتنمية في قفزات متسارعة نحو تبوء هذه البلاد مكانتها المستحقة بين دول العالم.