أمين الطائف يبحث تطوير البنية التحتية للخدمات ومنظومة الاستثمارات البلدية

بحث أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي عدداً من الموضوعات والقضايا البلدية؛ بهدف الارتقاء بالجهد البلدي خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقد في مكتبه بالنسيم، بحضور الوكلاء والمديرين العموم ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة.
وشهد الاجتماع بحث أعمال تعزيز البنية التحتية للخدمات بالمحافظة، وصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، بما يعزز مستوى التنافسية في الجودة والكفاءة، وتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة وتنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة.
واستعرض المجتمعون أعمال الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات البلدية لكل العمليات التشغيلية ورفع الإيرادات وتقييم المصروفات، وسبل تحقيق مستوى عالٍ في المنظومة المالية والاستثمارية، والاستفادة من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، والخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال.
وتم الاطلاع على مؤشرات الأداء والسلوك الوظيفي، وتم طرح ملف التخصيص في الأمانة خلال الفترة المقبلة، واستراتيجية العمل البلدي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات في المدينة، وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان والسياح، وإتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وناقش المشاركون في الاجتماع جهود إدارة الكوارث ومخاطر السيول في الأمطار الربيعية الغزيرة التي تشهدها المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، وبحث مع الوكلاء والمختصون سبل رفع مستوى الاستعداد من خلال عمل الفرضيات والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الاختصاص.
وفي نهاية الاجتماع، تم بحث المشروعات البلدية الجارية، وما تم إنجازه من مراحل، وأهمية سرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطن من عطاءات التنمية، وتم الاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من الحضور، والتوصل إلى عدد من التوصيات والقرارات الداعمة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنهوض بالفعل البلدي، وتلبية احتياجات السكان من الخدمات المختلفة.