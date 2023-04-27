أمين الطائف يبحث تطوير البنية التحتية للخدمات ومنظومة الاستثمارات البلدية

وفي نهاية الاجتماع، تم بحث المشروعات البلدية الجارية، وما تم إنجازه من مراحل، وأهمية سرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطن من عطاءات التنمية، وتم الاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من الحضور، والتوصل إلى عدد من التوصيات والقرارات الداعمة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنهوض بالفعل البلدي، وتلبية احتياجات السكان من الخدمات المختلفة.