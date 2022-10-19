على 3 مناطق.. "الأرصاد": أمطار خفيفة ومتوسطة بدءًا من غد الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من المملكة بدءًا من غد الخميس، وحتى بداية الأسبوع المقبل فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.
وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بتويتر أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية تشمل كلًا من تبوك والجوف.
ودعا المركز إلى متابعة المستجدات عن أحوال الطقس عبر موقعه وحساباته الرسمية.
وكان المركز أكد أن أجواء المملكة اليوم تشهد سماء غائمة على الباحة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم هي مكة المكرمة مسجلة 39 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أقل حرارة بـ12 مئوية، فيما جاءت الدمام على قائمة أعلى المدن رطوبة مسجلة 95%.