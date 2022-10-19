على 3 مناطق.. "الأرصاد": أمطار خفيفة ومتوسطة بدءًا من غد الخميس

وكان المركز أكد أن أجواء المملكة اليوم تشهد سماء غائمة على الباحة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم هي مكة المكرمة مسجلة 39 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أقل حرارة بـ12 مئوية، فيما جاءت الدمام على قائمة أعلى المدن رطوبة مسجلة 95%.