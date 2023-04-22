محليات

بعد استهدافها بمطار الخرطوم.. فيديو يرصد وصول طاقم طائرة الخطوط السعودية

تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى السودان
بعد استهدافها بمطار الخرطوم.. فيديو يرصد وصول طاقم طائرة الخطوط السعودية
محمد المواسي

رصد مقطع فيديو بثته الإخبارية السعودية، وصول طاقم طائرة الخطوط السعودية التي تم استهدافها في مطار الخرطوم الأسبوع الماضي، على إثر الأحداث الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان، والتي تشهد خلافات دائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت قد أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرضت له طائرتها في مطار الخرطوم الدولي.

وقالت الخطوط في بيانٍ لها إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح السبت 15 أبريل.

السودان
مطار الخرطوم
طائرة الخطوط السعودية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org