"الجمعية السعودية" تختتم فعاليةَ "اليوم العالمي لالتهابات المفاصل"

اختتمت الجمعيةُ السعودية لأمراض الروماتيزم، الأحد، فعاليتَها بمناسبة "اليوم العالمي لالتهابات المفاصل"، في الرياض.
نُظّمت الفعاليةُ بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وقسمَي الروماتيزم والتثقيف الصحي.
ويسلّط هذا اليوم على توعية مرضى التهاب المفاصل بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من مضاعفاته السلبية التي قد تتسبّب في إعاقة دائمة.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، الدكتورة حنان محمد الريس: إن الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بادرت بتدشين فعالية توعوية بعنوان 'لا تتأخّر.. تواصل الآن".
وتهدف الفعالية للتوعية بأهمية التشخيص المبكّر للأمراض الروماتيزمية المناعية، وبالخصوص التهاب المفاصل الرثياني "الروماتويد"، والتهابات العمود الفقري التصلبي، والتهابات المفاصل الصدفي وغيرها من التهابات المفاصل.
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لالتهابات المفاصل، وتضامنًا مع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الحملةُ معظمَ مناطق المملكة مثل: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والقصيم، والطائف.
وقالت رئيس قسم الروماتيزم في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، الدكتورة ميسون البلوي: إن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، وتثقيفهم بأمراض التهابات المفاصل.
وأكدت أهميةَ الفعالية في وقت أصبحت فيه أمراض التهابات المفاصل المناعية المزمنة تشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع، وسببًا في الإعاقة إذا تأخر التشخيص والعلاج.