شاهد: عند جسر الجمرات.. رجل أمن يساعد حاجة أصيبت بالإعياء

وكثيرًا ما يعكس رجال الأمن السعوديين -لا سيما في الحج- كرم أخلاق وإنسانية الشعب السعودي، وتعاملهم الرحيم والإنساني مع حجيج بيت الله الحرام؛ وذلك جنبًا إلى جنب مع دورهم الأساسي في تسيير حركة الحجيج وتأمينهم.