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شاهد: عند جسر الجمرات.. رجل أمن يساعد حاجة أصيبت بالإعياء
حاول إفاقتها لاستكمال مناسك حجها
أظهر مقطع فيديو نشره حساب قناة "الإخبارية" على "تويتر" محاولة أحد رجال الأمن مساعدة حاجة أصيبت بالإعياء في أثناء أدائها لنسك رمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر.
وضرب رجل الأمن أروع الأمثلة في مساعدة ضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم وخدمتهم؛ حيث التقطته عدسة الكاميرا وهو يقدم زجاجة مياه للسيدة التي ظهر عليها الإعياء؛ وذلك لمساعدتها على الاستفاقة، واستكمال مناسكها.
وكثيرًا ما يعكس رجال الأمن السعوديين -لا سيما في الحج- كرم أخلاق وإنسانية الشعب السعودي، وتعاملهم الرحيم والإنساني مع حجيج بيت الله الحرام؛ وذلك جنبًا إلى جنب مع دورهم الأساسي في تسيير حركة الحجيج وتأمينهم.