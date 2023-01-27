مذكرة تفاهم بين "سال" السعودية للخدمات اللوجستية و"مينزيس" للطيران

ومن جانبه، قال السيد فيليب جوينج الرئيس التنفيذي لشركة مينزيس للطيران: "إن توقيعنا مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية سيوفر إمكانات هائلة ليس فقط لأعمالنا فحسب، ولكن لصناعة الطيران في المملكة على نطاق أوسع، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة أعداد المسافرين بشكل كبير، وستعزز هذه المذكرة مكانتنا وعلاقاتنا في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر سوقًا رئيسيًا لشركة مينزيس، ونتطلع إلى تسريع نمونا وتقديم أعلى معايير خدمات الطيران في المملكة وفي جميع أنحاء العالم، وأود بهذه المناسبة أن أشكر الرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح ومنسوبيه على فرصة العمل معًا، واستكشاف كيف يمكننا التعاون في تقديم خبراتنا في المطارات السعودية".