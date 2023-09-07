كيف تستعد للعمرة بدنيًّا؟.. 7 نصائح تقدّمها لك "الحج" وتدعوك للحرص عليها

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كيف تستعد للعمرة بدنيًّا؟.. 7 نصائح تقدّمها لك "الحج" وتدعوك للحرص عليها
أكدت الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة وأخذ قسط كافٍ من النوم في الليلة السابقة
قدّمت وزارة الحج والعمرة، 7 نصائح من أجل تحقيق الظروف المناسبة للاستعداد البدني قبل العمرة؛ داعية ضيوف الرحمن من المعتمرين إلى الحرص عليها.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس" - "تويتر" سابقًا- أن "الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة" و"شرب كمية كافية من السوائل" من نصائح الاستعداد البدني قبل العمرة.
وأكدت "الحج" على "ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة"، و"تناول الأدوية الطبية في موعدها"، و"ترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي".
كما أكدت "الاستحمام بماء دافئ قبل القدوم إلى المسجد الحرام"، و"أخذ قسط كافٍ من النوم في الليلة التي تسبق العمرة".