كيف تستعد للعمرة بدنيًّا؟.. 7 نصائح تقدّمها لك "الحج" وتدعوك للحرص عليها

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "إكس" - "تويتر" سابقًا- أن "الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة" و"شرب كمية كافية من السوائل" من نصائح الاستعداد البدني قبل العمرة.