"البلديات والإسكان" تُطلق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد

ويعالج المسار الثالث معايير السلامة، حيث ينص على الالتزام بوسائل الوقاية وأنظمة الإنذار والحماية من المخاطر، إلى جانب توفير المتطلبات الضرورية التي تكفل سلامة الأرواح والممتلكات. وأكَّدت الوزارة أن إصدار النسخة المحدثة يُعد خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي للمساكن الجماعية للأفراد، ويسهم في رفع مستوى الامتثال وضمان بيئة سكنية أكثر أمانًا وملاءمة، مشددةً على أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن مستدامة تراعي جودة الحياة وتضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.