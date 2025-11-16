لأول مرة عالميًا: 45 نزيلًا يتخرجون بالماجستير من سجن المباحث ببريدة

وأعرب عدد من الخريجين عن فرحتهم الغامرة، مؤكدين أن التجربة رغم صعوبتها شكّلت حافزًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا. وقال النزيل أنس يوسف: "هذه فرحتي الثانية مع جامعة القصيم.. واليوم أحمل الماجستير بكل فخر لي ولأسرتي"، فيما أشار زميله عبدالله الصقر إلى أن معدله تجاوز 4.80، مؤكدًا: "نحن أول دفعة ماجستير في السجون.. ونطمح لاحقًا للدكتوراه".