لأول مرة عالميًا: 45 نزيلًا يتخرجون بالماجستير من سجن المباحث ببريدة

في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، احتفت رئاسة أمن الدولة، بالتعاون مع جامعة القصيم، بتخريج 45 نزيلًا من سجن المباحث العامة ببريدة، بعد حصولهم على درجة الماجستير في أربعة تخصصات نوعية، وذلك وفق حضور منتظم ومعايير أكاديمية مطابقة لما يُقدَّم في الجامعات السعودية.
وشهد الحفل مشاهد مؤثرة من الفخر والفرح بين النزلاء الخريجين وأسرهم، حيث عكست المناسبة نجاح تجربة التأهيل الأكاديمي التي وفرتها رئاسة أمن الدولة، من خلال بيئة تعليمية متكاملة، مكنت النزلاء من التحول إلى باحثين مطلعين ومتمكنين أكاديميًا.
وأكد الدكتور فهد الأحمد، وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، أن الجامعة تفخر بهذه الشراكة النوعية مع رئاسة أمن الدولة، لافتًا إلى أن تخريج دفعة الماجستير في تخصصات علم الاجتماع، والإدارة، والأنظمة، يعكس دور الجامعة في تنمية العقول بغض النظر عن الزمان والمكان.
وأعرب عدد من الخريجين عن فرحتهم الغامرة، مؤكدين أن التجربة رغم صعوبتها شكّلت حافزًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا. وقال النزيل أنس يوسف: "هذه فرحتي الثانية مع جامعة القصيم.. واليوم أحمل الماجستير بكل فخر لي ولأسرتي"، فيما أشار زميله عبدالله الصقر إلى أن معدله تجاوز 4.80، مؤكدًا: "نحن أول دفعة ماجستير في السجون.. ونطمح لاحقًا للدكتوراه".
وأشاد الخريجون بجهود الطاقم الأكاديمي، مؤكدين أن البيئة داخل السجن كانت خصبة ومهيأة بالكامل، وأن القاعات الدراسية قدّمت تجربة مماثلة لما هو متاح خارج السجون.
كما عبّر عدد من أولياء الأمور عن شكرهم للقيادة الرشيدة، مؤكدين أن هذه المبادرة تمنح الأسر الأمل، وتعكس نهج الدولة في إصلاح وتأهيل النزلاء علميًا وسلوكيًا. وقال سليمان الصقر، والد أحد الخريجين: "ما تقدمه الدولة للنزلاء يرفع الرأس"، فيما قال باسل المنيعي، نجل أحد الخريجين: "مشاعر الفخر لا توصف".
من جهته، وصف الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي هذه التجربة بأنها نموذج عالمي استثنائي، مؤكدًا لـ"سبق" أن تمكين النزلاء من الدراسات العليا يجسّد رؤية المملكة في إعادة بناء فكر الإنسان وتأهيله لمستقبل أفضل.