"سدايا" تطلق معسكر حلول الزحام لبناء القدرات الوطنية في مجال المدن الذكية

ويُعد إطلاق المعسكر ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" في بناء القدرات الوطنية وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.