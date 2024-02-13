"سدايا" تطلق معسكر حلول الزحام لبناء القدرات الوطنية في مجال المدن الذكية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية اليوم، معسكر حلول الزحام؛ وذلك لبناء القدرات الوطنية وتنمية مهاراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وابتكار تقنيات المدن الذكية وبنائها لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويستهدف المعسكر المختصين في المجالات التقنية، ويهدف لبناء قدرات وطنية رائدة قادرة على بناء مدن ذكية توفر حياة أجود، وتسهم في تحسين جودة الحياة، فضلا عن الإسهام في سد الفجوة.
ويُعد إطلاق المعسكر ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" في بناء القدرات الوطنية وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
يذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يُعزز جودة الحياة، حيث يسعى إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها لاسيما دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن.