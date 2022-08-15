تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شاب تعرض لحادث مروري بالمدينة

وتابعت: "حاول الوقوف على قدميه حتى فقد توازنه فنقلته بسيارتي إلى مركز صحي الدفاع الذي أعمل فيه، حيث كان قريبًا من موقع الحادث وقدمنا له الرعاية اللازمة حتى وصل الإسعاف ونقله إلى مستشفى الملك فهد"، مشيرة إلى أن ما قامت به يأتي في إطار صميم عملها في ظل ما رأته من حادث أليم وقع لذلك الشاب أمام عينيها متمنية للشاب بالشفاء العاجل.