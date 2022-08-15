تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شاب تعرض لحادث مروري بالمدينة

كرم نائب الرئيس التنفيذي للشبكات الصحية في تجمع المدينة الصحي الدكتور خالد بن ضيف الله الحربي، اليوم الاثنين، الممرضة جواهر بنت شداد الحربي نظير موقفها البطولي والذي ساهم بفضل الله في إسعاف وإنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري وهي في طريقها لمقر عملها في مركز صحي الدفاع بالمدينة المنورة.
يذكر أن الممرضة جواهر بنت شداد الحربي من منسوبات تجمع المدينة المنورة الصحي وضربت أروع الأمثلة في الإنسانية والتفاني في عملها، وتجلّى ذلك عندما صادفت أثناء ذهابها إلى مقر عملها في مركز صحي الدفاع بالمدينة المنورة بحادث مروري لشاب عشريني يقع أمامها، لتقوم بدور المسعف ونقله إلى المركز الصحي الذي تعمل به لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل كما روتها الممرضة جواهر الحربي لـ"سبق" قالت إنه "في يوم الأحد الماضي، بالتحديد عند الساعة السابعة والنصف صباحًا وأثناء ذهابي إلى مقر عملي في مركز صحي الدفاع بالمدينة المنورة، وبالقرب من مقر العمل وقع حادث أمامي لشاب عشريني".
وأضافت: "شاهدت كامل الحادث حين خرج المصاب من نافذة السيارة مرتطمًا بالأرض على الجزء الأيسر من جسمه، وما كان مني إلا أن أوقفت السيارة بالقرب من الحادث فأخذت أنادي المصاب حتى رد علي، واتضح أن لديه إصابة ونزيف بالجهة اليسرى بالرأس فربطت رأسه بالطرحة لإيقاف النزيف".
وتابعت: "حاول الوقوف على قدميه حتى فقد توازنه فنقلته بسيارتي إلى مركز صحي الدفاع الذي أعمل فيه، حيث كان قريبًا من موقع الحادث وقدمنا له الرعاية اللازمة حتى وصل الإسعاف ونقله إلى مستشفى الملك فهد"، مشيرة إلى أن ما قامت به يأتي في إطار صميم عملها في ظل ما رأته من حادث أليم وقع لذلك الشاب أمام عينيها متمنية للشاب بالشفاء العاجل.