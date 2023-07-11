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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تُقدِّم خدماتها لـ127 مستفيدًا في مخيم وعلان بـ"حجة"

صرفت الأدوية لـ131 فردًا.. وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أشخاص
العيادة الطبية المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين بمخيم وعلان
العيادة الطبية المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين بمخيم وعلان

واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادة خلال الفترة (من 31 مايو إلى 6 يونيو 2023م) 127 مستفيدًا، منهم 25 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 45 فردًا، وعيادة الباطنية 46 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 25 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ131 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أشخاص.

اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
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العيادة الطبية المتنقلة
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