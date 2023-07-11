عيادات "إغاثي الملك سلمان" تُقدِّم خدماتها لـ127 مستفيدًا في مخيم وعلان بـ"حجة"

وراجع العيادة خلال الفترة (من 31 مايو إلى 6 يونيو 2023م) 127 مستفيدًا، منهم 25 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 45 فردًا، وعيادة الباطنية 46 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.