علامة HONOR تتصدر سوق الهواتف القابلة للطي مع هاتف HONOR Magic V2

بدأت العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا 2024 بقوة مع خلال إطلاق هواتف استثنائية ومزايا رائدة من شأنها تغيير المشهد بالكامل. سواء كنت تبحث عن هاتف قابل للطي أو هاتف عادي، يعدك هذا العام بإصدارات مهمة من المنتجات التي ستحدث تحولًا جذرياً في الصناعة.
من ناحية، تستعد HONOR للكشف عن أنحف وأخف هاتف قابل للطي وهو HONOR Magic V2، والذي يتميز بقدرات رائدة وميزات ذكية وبطارية ضخمة وأداء قوي. ومن ناحية أخرى، قدمت سامسونج سلسلة Galaxy S24، وكلمة السر لميزاته هي "الذكاء الاصطناعي".
على عكس ما يعتقده الناس حول كون الأجهزة القابلة للطي كبيرة الحجم، غير متينة بالشكل الكافي، وتأتي بسعة بطارية صغيرة، غيرت HONOR هذا التصور من خلال تقديم HONOR Magic V2. يعد هذا الجهاز بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة، حيث يتميز بتصميم نحيف للغاية يبلغ 9.9 ملم وبطارية ثورية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدمجة في تصميم نحيف لأول مرة. تعد الشاشة الخارجية مقاس 6.43 بوصة شاشة مذهلة بمقاس كبير، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات دون الحاجة إلى فتح هواتفهم.
عندما يتعلق الأمر بالمنافسة، فإن التصميم النحيف لهاتف HONOR Magic V2 مقاس 9.9 ملم يتفوق على منافسيه مثل Samsung Galaxy Z Fold5 والذي يأتي بسمك 13.46 ملم. يتميز HONOR Magic V2 بأنه الأخف والأنحف في فئته ويشبه في سُمكه الهواتف الذكية العادية مثل S24 Ultra وiPhone 14 Pro Max. يمنح هذا التصميم HONOR Magic V2 ميزة تنافسية، حيث يجمع بسلاسة بين عامل الشكل النحيف والميزات الرائدة القابلة للطي وشاشة داخلية غامرة مقاس 7.92 بوصة.
كثيرًا ما يقلق المستخدمون بشأن المفصلة الموجودة في الهواتف القابلة للطي، مع شكوك حول متانتها ووظيفتها. تُعد مفصلة التيتانيوم فائقة الخفة من HONOR تقدماً استثنائياً في الصناعة القابلة للطي. يتمتع التيتانيوم بالتوازن المثالي بين الوزن والقوة، فهو أخف من الألومنيوم وأقوى من الفولاذ.
علاوة على ذلك، ومع التركيز على حماية خصوصية المستخدم وأمانه، يقدم هاتف HONOR Magic V2 لأول مرة ميزة Parallel Space التي تتيح للمستخدمين فصل تطبيقات العمل عن التطبيقات الشخصية بسهولة. تخيل كأنك تمتلك هاتفين في جهاز واحد، ولكل منهما حساب منفصل لتطبيقاتك. باستخدام Parallel Space، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس التطبيق باستخدام حسابين مختلفين ومنفصلين، فلم تعد بحاجة إلى هاتفين.
إذا كنت تبحث عن هاتف قابل للطي التالي، فإن HONOR Magic V2 خيار رائد ورائع بين الهواتف القابلة للطي، متفوقًا على الهواتف الأخرى في السوق.
تواجه سامسونج منافسة شديدة من العلامات التجارية التقنية الأخرى التي تقدم هواتف بكاميرات محسنة وأداء قوي وميزات مبتكرة. أطلقت سامسونج مؤخراً أحدث إصدار من سلسلة Galaxy S الشهيرة، والتي تحتوي على بعض الميزات الجديدة الرائعة. يستطيع هاتف Galaxy S24 الآن ترجمة النصوص والمكالمات من خلال الذكاء الاصطناعي، ويتمتع بخيارات بحث فريدة لتصفح الإنترنت. تحتوي لوحة مفاتيح Samsung أيضًا على تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها ترجمة الرسائل في الوقت الفعلي بـ 13 لغة. عندما يتعلق الأمر بالصور، تحتوي هواتف Galaxy على أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراء تعديلات بسيطة مثل المسح وإعادة التركيب وإعادة الإتقان. تستخدم تقنية Galaxy AI خاصية الاقتراحات على التحرير لاقتراح أفضل التعديلات لكل صورة، مما يسهل الأمر على المستخدمين.
أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) مدمجًا بشكل متزايد في مختلف جوانب حياة المستخدمين، والهواتف الذكية ليست استثناءً، وتقوم شركات التكنولوجيا باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، حيث تنظر إليه على أنه مستقبل التكنولوجيا. تبرز HONOR عندما يتعلق الأمر بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان هذا واضحًا مع إطلاقها الجديد العام الماضي. مع HONOR Magic5 Pro، قدمت HONOR تقنية Millisecond Falcon Capture، وتقنية AI Motion Sensing Capture لالتقاط صور مذهلة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف HONOR 90 المتطور مزودًا بتقنية AI Vlog Master المبتكرة، بما في ذلك تقليل الضوضاء عند تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، واقتراحات بأفضل وضع لتصوير الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أفلام فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أعلنت HONOR مؤخرًا وفي قمة Snapdragon 2023 أن HONOR Magic 6 سيتم تشغيله بواسطة منصة Snapdragon 8 Gen 3 للهواتف المحمولة مع ميزات مبتكرة لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي التفاعلي. باستخدام الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز، يمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز وإنشاء مقاطع فيديو.
وكانت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة قد قدمت في السابق ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى "Solo Cut Vlog Mode" مع هاتف HONOR 70. وتتيح هذه الوظيفة للمستخدمين تصوير مقطعي فيديو في وقت واحد، حيث يلتقط مقطع فيديو واحد المشهد العام والآخر يركز على شخص معين من خلال التتبع بالذكاء الاصطناعي.
سواء كنت تفكر في التغيير إلى هاتف قابل للطي، فإن هاتف HONOR Magic V2 يعد خيارًا ممتازًا يمكنه إحداث ثورة في تجربة هاتفك القابل للطي بالكامل. وعلى جانب آخر، إذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية بالنسبة لك، فإن سلسلة Galaxy S24 تعد خيارًا رائعاً.