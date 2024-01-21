علامة HONOR تتصدر سوق الهواتف القابلة للطي مع هاتف HONOR Magic V2

على عكس ما يعتقده الناس حول كون الأجهزة القابلة للطي كبيرة الحجم، غير متينة بالشكل الكافي، وتأتي بسعة بطارية صغيرة، غيرت HONOR هذا التصور من خلال تقديم HONOR Magic V2. يعد هذا الجهاز بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة، حيث يتميز بتصميم نحيف للغاية يبلغ 9.9 ملم وبطارية ثورية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مدمجة في تصميم نحيف لأول مرة. تعد الشاشة الخارجية مقاس 6.43 بوصة شاشة مذهلة بمقاس كبير، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات دون الحاجة إلى فتح هواتفهم.