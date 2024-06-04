توقعات طقس المشاعر المقدسة: درجات الحرارة تصل إلى 48 مئوية مع رياح نشطة ورطوبة 60%

وأضاف: سعى المركز لتوفير كافة التقنيات الأرصادية بالمشاعر بما يحقق أقصى درجات الدقة في البيانات الصادرة عنه حيث عمل على زيادة عدد المحطات الأتوماتيكية في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للحرمين الشريفين والطرقات المؤدية لها في هذا العام لتصل إلى 33 محطة أتوماتيكية ثابتة ومتحركة إضافة إلى المحطات المأهولة بمنى وعرفة والتي تعمل على مدار الساعة، كما سير المركز راداراً متنقلاً لمراقبة سماء المشاعر والحرم وكذلك محطات متنقلة لرصد طبقات الجو العليا ،وصور أقمار صناعية مباشرة لرصد الظواهر الجوية المحتملة إضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مجهزة بكافة التقنيات الأرصادية ووسائل الاتصال عالية الجودة مرتبطة مع القطاعات المعنية العاملة في خدمة حجاج بيت الله في مقر المركز بجدة وكذلك في مشعر منى، كما يقدم المخرجات الأرصادية على مدار الساعة لجميع الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة وتوفير الإرشادات المناسبة لضيوف الرحمن.