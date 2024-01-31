بـ14 مهندسًا سعوديًّا.. بوابة الدرعية تختتم النسخة الأولى من برنامج تطوير حديثي التخرج

اختتمت بوابة الدرعية النسخة الأولى من برنامج تطوير المهندسين حديثي التخرج، والذي أقامته هيئة تطوير بوابة الدرعية بالشراكة مع شركة الدرعية، وتم من خلاله تدريب 14 مهندسًا سعوديًّا من حديثي التخرج؛ بهدف تأهيلهم ودمجهم في رحلة تطوير الدرعية.
جاء ذلك من خلال ضمّهم كموظفين رسميين، وتزويدهم خلال أول عام بدورات تدريبية مكثّفة في مجالات مختلفة في الإدارة والقيادة والإلقاء، بالتعاون مع جامعة بيركلي الأمريكية، المصنفة في المركز العاشر عالميًّا.
كما يتمّ خلال البرنامج مرور المهندسين على عدد من الإدارات التابعة للهيئة والشركة والعمل فيها؛ بهدف تمكينهم بالأدوات العملية اللازمة التي تساعدهم في مستقبلهم المهني، والاحتكاك بذوي الخبرات وأصحاب الكفاءات العالية.
وتعتزم هيئةُ تطوير بوابة الدرعية إطلاقَ النسخة الثانية من البرنامج بالشراكة مع شركة الدرعية خلال الفترة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من فرز المتقدمين الذين تجاوز عددهم 7 آلاف متقدم، وإجراء المقابلات الشخصية؛ حيث تستهدف النسخة الثانية ضمّ 40 مهندسًا للبرنامج.