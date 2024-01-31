بـ14 مهندسًا سعوديًّا.. بوابة الدرعية تختتم النسخة الأولى من برنامج تطوير حديثي التخرج

جاء ذلك من خلال ضمّهم كموظفين رسميين، وتزويدهم خلال أول عام بدورات تدريبية مكثّفة في مجالات مختلفة في الإدارة والقيادة والإلقاء، بالتعاون مع جامعة بيركلي الأمريكية، المصنفة في المركز العاشر عالميًّا.