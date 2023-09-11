ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (25) مخالفًا لنظام البيئة، (14) مواطنًا، و(10) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (715) متنًا من الإبل، و(121) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.