يستهدف 250 خدمة إلكترونية.. "الجاسر" يشهد إطلاق نظام مجتمع الموانئ في "ليب 24"

ويهدف نظام مجتمع الموانئ الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر التقني الدولي "ليب 24"، بنسخته الثالثة؛ إلى أتمتة كافة العمليات التشغيلية بالموانئ، وربط جميع الجهات ذات العلاقة، بما يعمل على تسهيل تبادل البيانات بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتوحيد الإجراءات بالموانئ السعودية، إضافة إلى تحسين آلية التشغيل بين المستخدمين ومقدمي الخدمات بالقطاع الحكومي.