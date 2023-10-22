"أمانة الشرقية" تعلن بدء أعمال الصيانة بـ4 جسور وتوضح خطة الحركة المرورية

أعلنت أمانة الشرقية بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة، وضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل الطرق ورفع كفاءة الجسور والانفاق عن البدء بأعمال الصيانة لأربعة جسور على طريق الأمير محمد بن فهد يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023م.
وأضافت الأمانة في فيديو توعوي على حسابها بـ"إكس" أن أعمال الصيانة تشمل جسر تقاطع طريق الملك عبدالله، وجسر تقاطع طريق الأمير متعب، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وجسر تقاطع شارع بن العميد.
وتابعت: إن الأعمال تشمل استبدال فواصل التمدد، ورفع مستوى السلامة المرورية، مقسمة على 4 مراحل كل منها 15 يومًا، ابتداءً من السبت المقبل.
ونوهت أمانة الشرقية بأن الحركة المروية سيتم تسييرها على النحو التالي: جسر تقاطع طريق الملك عبدالله سيتم فيه العمل على مسارين وإتاحة الحركة المرورية لمدة 15 يومًا، ثم الانتقال للجسر الآخر، ثم بنفس الطريقة في باقي الجسور.