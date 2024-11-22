بدر بن عبدالله يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيرته اليابانية في المجال الثقافي بين البلدين

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان توشيكو آبي، مذكرة تفاهم في المجال الثقافي تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال تبادل المعرفة في الأنظمة والتنظيمات المعنية بالشؤون الثقافية، وفي مجال الرسوم المتحركة، والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه، إضافة إلى تقنيات الحفظ الرقمي للتراث، وتطوير برامج الإقامات الفنية بين البلدين، وتنمية القطاعات الثقافية.