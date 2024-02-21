"شؤون الأسرة": "يوم التأسيس" يعكس الارتباط التاريخي للوطن بكيان الأسرة واستقرارها

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن يوم التأسيس يعكس الارتباط التاريخي للوطن بكيان الأسرة واستقرارها.
وتحت عنوان "أسرة واحدة من يوم بدينا" قال المجلس إن الأسرة أساس استقرار الوطن؛ مشيرًا إلى أن المادة التاسعة في النظام الأساسي للحكم نصت على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربَّى أفرادها على مجموعة من الأسس.
وتابع في إنفوجراف نشره اليوم، أن أبرز أسس التربية في الأسرة السعودية هي العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.