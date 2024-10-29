الهيئة السعودية للسياحة تختتم لقاءها التعريفي في دولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك

ويأتي هذا اللقاء في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى، وتزامناً مع إطلاق عدد من الحملات الترويجية الدولية، إضافة إلى إطلاق المواسم والفعاليات ضمن برنامج "شتاء السعودية" في الرياض والدرعية والعلا وجدة والبحر الأحمر، مع طرح العديد من المنتجات والباقات والعروض والخصومات الخاصة والمميزة.