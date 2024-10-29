الهيئة السعودية للسياحة تختتم لقاءها التعريفي في دولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك

اختتمت الهيئة السعودية للسياحة اليوم لقاءها التعريفي في دولة الكويت؛ بمعية أكثر من 30 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، التقوا من خلالها بأكثر من 280 شريكاً مثلوا نخبة من كبرى الشركات في الكويت؛ من شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات، إضافة للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة، وتم خلال اللقاء التعريف بأبرز المستجدات في المشاريع والبرامج السياحية بالسعودية، واستعراض وتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى، وتزامناً مع إطلاق عدد من الحملات الترويجية الدولية، إضافة إلى إطلاق المواسم والفعاليات ضمن برنامج "شتاء السعودية" في الرياض والدرعية والعلا وجدة والبحر الأحمر، مع طرح العديد من المنتجات والباقات والعروض والخصومات الخاصة والمميزة.
كما صرح الأستاذ عبدالكريم الدرويش رئيس أسواق الشرق الأوسط وأفريقا قائلاً: "يعدُ هذا اللقاء التعريفي تأكيداً على أهمية السوق الكويتي كأحد أهم الأسواق الإقليمية بالمنطقة؛ ووجودنا اليوم لتأكيد التزام الهيئة السعودية للسياحة بتمكين شركائها من القطاع السياحي الخاص عبر تقديم التسهيلات والمزايا التنافسية والعمل معاً لتحقيق المستهدفات السياحية المشتركة".
وقد جاء هذا اللقاء التعريفي في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للوجهات السياحية الفريدة، وجذب مزيد من شرائح السياح، والجولات التعريفية الإقليمية والدولية التي تنظمها الهيئة برفقة شركائها في منظومة السياحة السعودية، إضافة لمساعيها في تمكين القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.