رئيس أوزبكستان يغادر جدة بعد زيارة رسمية للمملكة

وكان في وداعه بمطار الملك عبدِالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح "الوزير المرافق"، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، وسفير أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر.