وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة المغربية

من جهته، قال رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة المغربية محمد كنون: إن هذا يوم مشهود وتاريخي؛ مؤكدًا أن هذه الزيارة تؤكد العلاقة المتينة بين قيادة البلدين أولًا، وبين الشعبين الشقيقين من محبة وأخوة؛ مشيرًا إلى أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية هي شرف عظيم للمجلس العلمي، وكلماته وتوجيهاته ونصائحه للعلماء ولأعضاء بالمجلس لها أهمية كبيرة ونعمل جديًّا في المستقبل على التعاون والإخاء بين العلماء بالمملكتين؛ من أجل نشر دين الله في صورته النقية بعيدًا عن التشويه أو التحريف.