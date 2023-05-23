"شامي" من محطة الفضاء الدولية (ISS): فخور بالتغطية الإعلامية للرحلة العلمية السعودية إلى الفضاء

وشدد شامي على أن المبتعثين على وجه الخصوص كان لهم الإطلاق الناجح لرحلة الفضاء بمثابة الحافز، ولاسيما أن المهمة ترتكز على الجوانب العلمية التي تهدف إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.