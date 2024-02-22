"الخالدي": يوم التأسيس ذكرى يستلهم منها الأحفاد تضحيات وبطولات الأجداد

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي يظل شاهدًا على ما وصلت إليه هذه الدولة خلال عصرها الحاضر من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، كما يبرز ما توليه القيادة من عناية فائقة بتاريخ هذه الدولة المباركة، سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة. ولنتذكر كل يوم أن ماضينا عريق وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.