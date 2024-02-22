"الخالدي": يوم التأسيس ذكرى يستلهم منها الأحفاد تضحيات وبطولات الأجداد

قال الرئيس التنفيذي لجمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي إنه حينما تحتفل المملكة كل عام بيوم التأسيس فإننا نستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين، ليستلهم الأحفاد تضحيات الأجداد وقصص البطولات، ليواصل شباب وفتيات الوطن رحلة الطموح نحو المستقبل.
وأضاف الخالدي أن يوم التأسيس، مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، نستعيد فيه بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى ـ رحمه الله ـ، كما نستحضر بشعور يملأه الفخر والامتنان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وِفْق رؤية طموحة وملهمة كان أحد مستهدفاتها إبراز العمق التاريخي للمملكة، وترسيخه في النفوس لتظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر لأجيال هذا الوطن الشامخ.
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي يظل شاهدًا على ما وصلت إليه هذه الدولة خلال عصرها الحاضر من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، كما يبرز ما توليه القيادة من عناية فائقة بتاريخ هذه الدولة المباركة، سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة. ولنتذكر كل يوم أن ماضينا عريق وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.