"مرصد الطائف للسياحة المستدامة" يسلّم ملفّ اعتماده لمنظمة السياحة العالمية كأول مرصد في الشرق الأوسط

وأوضح المدير التنفيذي للمرصد الدكتور علي بن أحمد القاسم، أن استكمال ملف الاعتماد جاء بعد سلسلة من الدراسات البحثية التي أشرف عليها مختصّون وخبراء، ضمن مساعي المرصد للحصول على شهادة استدامة الوجهات السياحية من جهات دولية أخرى. كما يجري العمل على تنظيم مؤتمر خاص بالسياحة المستدامة في مدينة الطائف ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في منتصف عام 2025.