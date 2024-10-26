"مرصد الطائف للسياحة المستدامة" يسلّم ملفّ اعتماده لمنظمة السياحة العالمية كأول مرصد في الشرق الأوسط

أعلنت اللجنةُ التنفيذية لمرصد الطائف للسياحة المستدامة عن تسليم ملفّ اعتماد المرصد إلى منظمة السياحة العالمية، ليصبح ضمن 35 مرصدًا حول العالم وأول مرصد من نوعه في المملكة والشرق الأوسط.
وخلال اجتماعها الثاني ناقشت اللجنةُ الهيكلَ التنظيمي للمرصد، وأدوار الوحدات المنبثقة عنه، بحضور ممثّلين من عدة جهات؛ منها وزارة الثقافة، وزارة السياحة، الهيئة السعودية للسياحة، المركز الوطني للغطاء النباتي، ومحافظة الطائف، وأمانة الطائف، وجامعة الطائف؛ بهدف التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لاعتماد المرصد على المستوى الدولي.
وأوضح المدير التنفيذي للمرصد الدكتور علي بن أحمد القاسم، أن استكمال ملف الاعتماد جاء بعد سلسلة من الدراسات البحثية التي أشرف عليها مختصّون وخبراء، ضمن مساعي المرصد للحصول على شهادة استدامة الوجهات السياحية من جهات دولية أخرى. كما يجري العمل على تنظيم مؤتمر خاص بالسياحة المستدامة في مدينة الطائف ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في منتصف عام 2025.
وأكد "القاسم" أن مرصد الطائف يسعى إلى تطوير السياحة وفق معايير عالمية، بما يسهم في تحقيق متطلبات جودة الحياة، مشيرًا إلى أن اعتماد المرصد يعكس مكانته كأول مرصد من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط.