آفاق لا نهائية للإبداع.. أكثر من 40 وسيلة إعلامية تستشرف مزايا وتقنيات علامة "جايكو" في الرياض

وفي 23 نوفمبر، تم إطلاق منتج جايكو بجنوب أفريقيا، تحت عنوان "رحلة للذكرى"، بشكل رائع في مدينة كيب تاون الحالمة. في هذا الحدث، أعربت وسائل الإعلام بالإجماع عن أن "الطراز J7 لا يجسد أداء المركبات الكلاسيكية على الطرق الوعرة فحسب، بل يلبي أيضًا احتياجات التنقل اليومية من حيث الذكاء والراحة. إنه ترجمة واقعية لفلسفة العلامة التجارية جايكو المتمثلة في "من الكلاسيكية، إلى ما وراء الكلاسيكية". والتي ستحظى باهتمام كبير من المستهلكين في سوق مركبات الدفع الرباعي."