آفاق لا نهائية للإبداع.. أكثر من 40 وسيلة إعلامية تستشرف مزايا وتقنيات علامة "جايكو" في الرياض

في السادس عشر من ديسمبر الحالي، انطلق حدث اختبار القيادة JAECOO 7 لوسائل الإعلام، في أحد المنتجعات الفاخرة في مدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، تضمنت وزارة الاستثمار والسفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، الذين شهدوا عن كثب جاذبية السيارة JAECOO 7.
وقد ضم الحدث، الذي كان تحت عنوان "من الكلاسيكية إلى ما بعد الكلاسيكية"، مشاركة أكثر من 40 وسيلة إعلامية سعودية مرموقة في مجال السيارات ونخبة من المؤثرين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استهل بمقدمة موجزة عن العلامة التجارية الحضرية المبتكرة للطرق الوعرة JAECOO 7، مع تسليط الضوء على إنجازاتها في مجال التكنولوجيا الذكية.
وانتقل الحدث بعد ذلك إلى رحلة مبهجة من السرعة والعاطفة عبر تضاريس الطرق الوعرة والتي تم تصميمها خصيصاً لهذه المناسبة، حيث قدمت للحاضرين فهماً غامراً لبراعة JAECOO 7، التي ترمز إلى التجسيد الجوهري لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.
الاتصالات الإعلامية وإطلاق العلامة التجارية: جايكو تكتسب شهرة عالمية
وفي منتصف نوفمبر، استضافت جايكو اجتماعًا للتواصل الإعلامي عبر الإنترنت في المكسيك. خلال هذا الحدث، شاركت جايكو بشكل متعمق مع أكثر من عشرين وسيلة إعلامية تكنولوجية مكسيكية، حيث ناقشت مزاياها التكنولوجية، والابتكارات الجديدة، وتحول الإنجازات التكنولوجية، مما أدى هذا إلى تعميق فهم وسائل الإعلام والسوق والاعتراف بعلامة جايكو وقدراتها التكنولوجية.
وفي 23 نوفمبر، تم إطلاق منتج جايكو بجنوب أفريقيا، تحت عنوان "رحلة للذكرى"، بشكل رائع في مدينة كيب تاون الحالمة. في هذا الحدث، أعربت وسائل الإعلام بالإجماع عن أن "الطراز J7 لا يجسد أداء المركبات الكلاسيكية على الطرق الوعرة فحسب، بل يلبي أيضًا احتياجات التنقل اليومية من حيث الذكاء والراحة. إنه ترجمة واقعية لفلسفة العلامة التجارية جايكو المتمثلة في "من الكلاسيكية، إلى ما وراء الكلاسيكية". والتي ستحظى باهتمام كبير من المستهلكين في سوق مركبات الدفع الرباعي."
ومن الواضح أن اعتراف جايكو في السوق العالمية يتزايد بسرعة، مدفوعًا بعجلات الابتكار التكنولوجي وتجديد العلامة التجارية، وبالتالي تعزيز مسار التنمية العالمية بشكل متواصل.
وكشفت مراقبة الجودة الاستثنائي عن سحر مميز، فمن سيارة جايكو "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية" وهو ما خلق أداءً استثنائيًا على الطرق الوعرة.
كما أن السمعة تنبع من القوة، وبينما ترث القدرات الأساسية الكلاسيكية للطرق الوعرة، تدفع جايكو باستمرار حدود التكنولوجيا الذكية. يمنح نظام ARDIS (نظام الذكاء لجميع التضاريس) الخاص بها منتجات جايكو أداءً على الطرق الوعرة واختراقًا يفوق نظيراتها.
وفيما يتعلق بالسلامة، تم تصميم جميع طرازات جايكو وفقًا لمعايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم. مع تصاميم هيكلية مبتكرة تشبه القفص لامتصاص الطاقة، والاستخدام المكثف للفولاذ عالي القوة، ومجموعة من التحسينات بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الرائدة، كما أنشأت جايكو نظامًا شاملاً لحماية السلامة لمنتجاتها، وهذا هو السبب الرئيسي وراء حصول J7 على إشادة واسعة النطاق من وسائل الإعلام العالمية والمستخدمين.
وباعتبارها نموذجًا حضريًا جديدًا للطرق الوعرة، فإن J7 تنافس سيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية للطرق الوعرة في العديد من مؤشرات القدرة على المرور مثل زاوية الاقتراب، وزاوية المغادرة، وارتفاع الأرض، وعمق الخوض في الماء، مما يجسد بالكامل فلسفة العلامة التجارية جايكو المتمثلة في "من الكلاسيكية".
وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز J7 بشريحة 8155 الرائدة في الصناعة، إلى جانب ميزات نادرة لنماذج الطرق الوعرة التقليدية مثل الشاشة السمائية فائقة الحجم، وشاشة العرض الأمامية الجديدة HUD، والتصوير البانورامي بزاوية 540 درجة، وتقنيات قمرة القيادة الذكية الأبعاد، وغيرها من الميزات المتعددة، وتلبي هذه المتطلبات الملحة للمستخدمين فيما يتعلق بالذكاء التكنولوجي، محققة جوهر "لما بعد الكلاسيكية" للعلامة التجارية جايكو.
ووفقًا للمخطط، يعتزم جايكو دخول أكثر من عشرين سوقًا عالميًا في النصف الأول من العام المقبل.
وتطمح جايكو إلى مواصلة التعمق في قيمة الطرق الوعرة من خلال تموضع علامتها التجارية المتميزة، وتشكيل صورة تجارية عالية الجودة مع تمكين ذكي عميق، وتسريع تغطيتها للسوق العالمية، وتقديم تجربة منتج غير مسبوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.