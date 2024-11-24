بالفيديو وبعد 33 عامًا من فصلهما.. التوأم السيامي السوداني "سماح وهبة" تتحدثان لـ"سبق" عن "تجربتهما الفريدة"

في لحظة إنسانية استثنائية عاد التوأم السيامي السوداني، سماح وهبة، بعد 33 عامًا من فصلهما في أول عملية لفريق طبي سعودي متخصص؛ للحديث عن تجربتهما الفريدة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024، الذي انطلق بالعاصمة الرياض أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.